Results: Greater Accra NDC Parliamentary Primary, 2023

Accra, May 17, GNA – The National Democratic Congress (NDC) held its presidential and parliamentary primary elections, Saturday, May 3, 2023 as part of the party’s preparations towards the 2024 general elections.

The parliamentary primary results for constituencies in Greater Accra Region are posted below:

Ablekuma Central No. of Votes % Abdul-Latif Dan 1,468 56.55 Henry Kofi Quarshie 37 1.43 Halidu Haruna 1,091 42.03

Ablekuma North No. of Votes % Fred Ashitey 781 37.28 Awura Abena Aubynn 1,092 52.12 Hajia Alima Osman 222 10.60

Ablekuma South No. of Votes % Hon. Dr. Alfred Okoe Vanderpuye Nii Amasah Kotey

Ablekuma West No. of Votes % Marian Korkor Aryetey 36 2.22 Rev. Kweku Addo 901 55.51 Kwabena Mensah 656 40.42 Adednego Elorm Agbesi 30 1.85

Ada No. of Votes % Hon. Comfort Doyoe Cudjoe 688 68.87 Catharine Dela Dzievnu 311 31.13 John Rexford Tetteh 0 0.00 Samuel Narteh Buabasah 0 0.00

Adentan No. of Votes % Hon. Mohammed Adamu Ramandan 1,015 40.44 Nana Oye Bampoe-Addo 989 39.40 Linda Assibi Awuni 506 20.16

Amasaman No. of Votes % Samuel Atsu Forson 422 17.78 Quarshie Emmanuel 29 1.22 Precious Kweku Senafiawo 282 11.88 Ernest George Thompson 255 10.75 Henry Nii-Chartey Marbell 71 2.99 Okpolu William Kwasi Ahamazie 8 0.34 Martin Nii Aryee Tagoe 43 1.81 Alhaji Mamudu Adamu 72 3.03

Anyaa Sowutuom No. of Votes % Hajia Mariama Zakari 66 12.91 Ketura Janet Naa Ashong 111 21.72 Emmanuel Adotey Allotey 191 37.37 Ibrahim Babangida Amadu 140 27.39

Ashaiman No. of Votes % David Kwaku Worwui-Brown 50 1.73 Tony Afenyo 1,221 42.13 Ernest Henry Norgbey 1,627 56.14

Ayawaso Central No. of Votes % Sophia Karen Ackuaku 680 44.18 Abdul Rauf Tongym Tubazu 797 51.79 Rudolph Collingwoode-Williams 22 1.43 Abdul-Razak Yakubu 35 2.27 Theresa Mamle Gbekie 5 0.32

Ayawaso East No. of Votes % Hon. Mahama Naser Toure 452 44.93 Yakubu Azindow 242 24.06 Baba Jamal Mohammed Ahmed 309 30.72

Ayawaso North No. of Votes % Hon. Yussif Issaka Jajah 770 68.51 Seddique Abubakar Suleiman 354 31.49

Ayawaso West Wuogon No. of Votes % John Setor Dumelo Frederick Kwaku Nuamah

Bortianor/Ngleshie Amanfrom No. of Votes % Senyo Philip Tsagli 621 34.03 Felix Akwetey Okley 923 50.58 Alexander Ackuaku 94 5.15 Nii Korle Anim Leslie Joseph 187 10.25

Dadekotopon No. of Votes % Hon. Rita Naa Odoley Sowah 1,457 76.52 Hon. Nii Amarh Ashitey 144 7.56 Jake Kwei Adjei-Kwei 303 15.91

Dome Kwabenya No. of Votes % Theophius Edu Mensah 8 0.28 Isreal Kwaku Mensah Susuli 1,248 44.26 Elikplim Akurugu , 55.46

Domeabra Obom No. of Votes % Sampson Nii Anum Tackie 283 29.82 Dr. Gideon Kofi Agbley 15 1.58 Beatrice Afua Asantewaa Agyekum 4 0.42 Isaac Awuku Yibor 463 48.79 Richard Nii Aryee Ashley 184 19.39

Klottey Korley No. of Votes % Nii John Alfonso Coleman 360 19.76 Meredith Naakia Odarkai Lamptey Addy 268 14.71 Dr. Zanetor Agyeman Rawlings 1,194 65.53

Kpone Katamanso No. of Votes % Hon. Joseph Akurteh Tettey 872 42.41 Captain Moses Tetteh 745 36.11 Emammunel Salarn Azubila 165 8.00 Abraham Tettey Teye 244 11.83 Abednego Afotey 34 1.65

Krowor No. of Votes % Hon. Agnes Naa Momo Lartey 1,413 70.09 Daniel Alabi 71 3.52 Edgar Nii Kpakpo Addo 87 4.32 Enoch Bortey Borquaye Manison 36 1.79 Dorcas Naa Korklu Afotey 409 20.29

Ledzokuku No. of Votes % Hon. Benjamin Narteh Ayiku 2,289 78.71 Mr. Bernard Martei 619 21.29

Madina No. of Votes % Hon. Lawyer Francis Xavier Kojo Sosu Prince Moses Zakaria

Ningo Prampram No. of Votes % Hon. Samuel Nartey George 1,036 62.33 Michael Tetteh Kwetey 626 37.67

Odododiodoo No. of Votes %

Okaikoi Central No. of Votes % Baba Sadiq Abdulai Abu 682 58.59 Engr. Judge Hasford Quyartey 94 8.10 Nadine Issah Salifu 267 23.00 Fred Nii Tetteh 118 10.16

Okaikoi North No. of Votes % Hon. Theresa Lardi Awuni

Okaikoi South No. of Votes % Mr. Ernest Adomako 1,111 67.21 Mr. Seth Kojo Adams 84 5.08 Mr. Omar Hayford Detty 171 10.34 Madam Jennifer Akpo 271 16.39 Mr. David Frimpong 16 0.97

Sege No. of Votes % Hon. Christian Otuteye 206 23.44 Richard Kumadoe 84 9.56 Sebbie Doku Goodman 14 1.59 Sebbie Charles 55 6.26 Kwasi Abaya 74 8.42 Daniel Keshi Bessey 446 50.74

Shai Osudoku No. of Votes % Hon. Linda Akweley Ocloo 693 55.35 Hon. David Tetteh Assumeng 19 1.52 Dr. Michael Kpessa-Whyte 560 44.73

Tema Central No. of Votes % Courage K. Makafui Nunekpeku 331 44.61 Ebi Bright 384 51.75 Carl Owupmpesika 27 3.64

Tema East No. of Votes % Hon. Isaac Ashai Odamtten 925 71.32 Edward Nii Tetteh Bediako Kraku 20 1.54 Michael Abbey 352 27.14

Tema West No. of Votes % Dr. Adams Kortey Asafotei 170 7.76 Lawyer James Enu 1,057 48.24 Dr. Raphael Kwasi Sarpong Tufuor 383 17.48 Wakefield Wisdom Ackuaku 508 23.19 Jessica Aklerh Dosoo Pappoe 30 1.37 Rashid Issah 43 1.96

Trobu No. of Votes % Dr. John Kofi Halm 889 46.37 Lawyer Kojo Mensah 776 40.48 Pastor Elijah Arthur 206 10.75 Mr. Kwame Olympio 46 2.40

Weija Gbawe No. of Votes % Felix Odartey Lamptey 588 32.24 Dr. Nii Saka Alottey 519 28.45 Michael Nii Ayitey Aryee 549 30.10 Faisal Seidu 117 6.41 Cleland Ayaa Ayison 36 1.97 Nerissa Chart-Gyan 15 0.82

GNA

