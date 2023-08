The provisional results of NPP Super Delegates Congress Provisional Results:

Dr Mahamudu Bawumia – 629 Kennedy Agyapong – 132 Alan Kwadwo Kyerematen – 95 Dr Owusu Afriyie Akoto – 40 Francis Addai-Nimo – 9 Joe Ghartey – 3 Kwadwo Nsafoa Poku – 3 Kwabena Agyapong – 6 Boakye Agyarko – 9 Dr Kofi Konadu Apraku –

TOP FIVE

Dr Bawumia Kennedy Agyepong Alan Kyerematen Dr Akoto

*5. Tie between Addai-Nimo and Agyarko Nine (9) votes each.

GNA

Share this: Tweet



WhatsApp



Email